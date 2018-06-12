Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri Ortaya Çıktı

Genellikle Eylül ayında tanıtılan Note serisi, bu sefer daha erken bir tarihte tanıtılacak gibi gözüküyor. Note 8 ile aynı boyutta ekrana ancak daha dar bir gövdeye sahip olacağı belirtilen Note 9'un aynı zamanda daha büyük bir bataryası olabilir.

Bugün sızdırılan bir render görseline göre, Note 9 ile Note 8 arasındaki fark, yok denecek kadar az. Arka tarafta yine çift kamerayı yatay kullanan Samsung, parmak izi sensörünü ise bu kurulumun hemen altına yerleştirmiş. Ekran kısmında ise alt ve üst taraftaki siyahlığın inceltildiği gözlerden kaçmıyor. Ayrıca yeni Note'da daha geniş bir batarya olabileceği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy Note 9 Teknik Özellikleri

6.3 inç Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Note 9'un Snapdragon 845 ve Exynos 9810 yonga setini barındıracağı belirtiliyor. Aynı zamanda 6GB / 8GB RAM kapasitesiyle geleceği düşünülen amiral gemisinin 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama seçenekleri olacak. Ayrıca 3300 mAh veya 4000 mAh batarya kapasitesiyle sunulacağı dile getirilen Note 9'un, bir önceki Note 8'den pek farkı olmadığı gözlerden kaçmıyor.

Kamera konusunda ise arkada çift 12MP çözünürlüğünde, önde ise tek 12MP'lik kamera yer alacak. Geçtiğimiz yılki Note 8 ile bu anlamda da birebir olan Note 9'un olumsuz yorumlarla karşılaşabileceği düşünülüyor.

Son olarak Note 8'in 930 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğu düşünüldüğünde, Note 9'un fiyatının da yaklaşık 900 - 950 dolar aralığında olabileceği söyleniyor. Tanıtım tarihi olarak da 2 Ağustos ya da bir hafta sonrası yani 9 Ağustos işaret ediliyor. Bakalım yeni Samsung Galaxy Note 9 bizlere neler sunacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz.