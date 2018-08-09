Samsung Galaxy Note 9 Türkiye Fiyatı Ortaya Çıkmış Olabilir

Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı, MediaMarkt Türkiye tarafından yapılan küçük bir hata sonucu ortaya çıkmış olabilir. Media Markt, bugün akşam saatlerinde resmi olarak tanıtılacak olan Note 9’un fiyatına internet sitesinde yer verdi.

Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı Note serisiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Galaxy S serisinden farklı olarak daha büyük ekran, S Pen ve yüksek batarya seçenekleriyle profesyonellerin yanı sıra günlük kullanıcıları da etkilemeyi başaran şirket, daha önceki Note modelleriyle kullanıcılarının memnun etmişti.

Bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenecek olan Samsung Unpacked etkinliğiyle resmi olarak tanıtılmaya hazırlanan Galaxy Note 9, çıkmadan önce birçok yeni özelliğiyle kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Henüz iddia aşamasına olan özellikleri bugün akşam resmi olarak açıklaması beklenen Samsung’un merakla beklenen bir başka açıklamasıysa fiyat üzerine olacaktır. Diğer amiral gemilerine nazaran biraz daha pahalı fiyatlara satın Note serisinin fiyatı merak edilirken, beklenmedik bir çıkış Media Markt’tan geldi.

Galaxy Note 9 Fiyatı

Media Markt Türkiye, internet sitesi üzerine eklediği SAMSUNG GALAXY Note 9 Lavanta Moru ürününe ilk etapta fiyat bilgisi girdi. Yukarıda yer alan görselde gördüğünüz gibi Note 9’un fiyatı 6.499 Türk Lirası olarak yazıldı. İnternet sitesine yapılan eklemenin fark edilmesinin hemen ardındansa üründeki fiyat bilgisi silindi.

Media Markt tarafından yapılan açıklamanın doğruluğuysa henüz KESİN değil; teknoloji mağazası bu fiyatı sadece bir fiyat belirlemek adına internet sitesine yazmış olabileceği gibi ürünü giren kişi kendi tahminini de yapmış olabilir. Resmi fiyat bilgisini ise TSİ 18.00 sularında başlayacak olan canlı yayından takip edebilirsiniz. Tamindir ekibi olarak TSİ 18:15'te Facebook ve YouTube hesaplarımızdan yapacağımız canlı yayınlarda Note 9'a dair tüm ayrıntıları sizlerle anbean paylaşacağız.