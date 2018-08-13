Samsung Galaxy Note 9'un Bataryası Güvenli mi?

Geçtiğimiz hafta itibarıyla tanıtılan ve tüm dünyanın ilgisini çeken Galaxy Note 9'un belki de en merak edilen konularından birisi batarya güvenliğiydi. Note 7 faciasından sonra sürekli yenilikler yapan Samsung, konu hakkında açıklama gereksiniminde bulundu.

Yaklaşık iki yıl önce Güney Koreli üreticinin göz bebeği olarak lanse edilen ve kullanıcıları heyecanlandıran Note 7 maalesef batarya sorunlarından dolayı bir faciaya dönmüştü. Hatta pek çok kullanıcısını Apple'a kaptıran Samsung, Note 7'nin kötü imajını silebilmek adına çalışmalar başlatmış ve Note 8'de bu imajı ortadan kaldırmıştı.

"Galaxy Note 9 Tamamen Güvenli"

Ancak hala günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının tedirginliklerinin bulunduğu ortaya çıkınca Samsung'un mobil bölüm CEO'su DJ Koh gerekli açıklamaları yaptı. 4000 mAh'lık büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy Note 9 için 'tamamen güvenli' ifadesini kullanan DJ Koh, mühendislerine güvendiğini dile getirdi.

“Galaxy Note 9'daki batarya her zamankinden daha güvenli. Kullanıcılar artık piller hakkında endişelenmek zorunda değil," şeklinde konuşan Samsung mobil departmanı CEO'su aynı zamanda daha önceden de önlemleri aldıklarını vurguladı. Geçtiğmiz yıl yepyeni bir kalite kontrol bölümü oluşturduklarını aktaran DJ Koh, üretimin birçok bölümünde değişiklik yaptı.

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