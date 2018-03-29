Samsung Galaxy Note 9'un Benchmark Puanı Göründü

Geçtiğimiz haftalarda MWC 2018 etkinliği kapsamında Galaxy S9 ailesini tanıtarak büyük ilgi odağı olan Samsung'un en güçlü modeli olacak Note 9'un benchmark sonuçları sızdırıldı. Sonuçlara bakıldığında Note 9, sınıfta kalacak gibi gözüküyor.

Geekbench üzerinde ortaya çıkan Galaxy Note 9'un şirketin en güçlü amiral gemisi olacağı söyleniyordu. Fakat Geekbench üzerinde Galaxy S9+'tan daha düşük puan alan Note 9, performans anlamında isteneni veremeyebilir. Snapdragon 845 ve Exynos 9810 yonga setini barındıracağı düşünülen cihazın 6GB RAM'i olması bekleniyor. Yani bu anlamda bir hayli güçlü olacağı düşünülen Note 9'un benchmark sonuçları maalesef aynı şeyi söylemiyor.

Geekbench üzerinde çok çekirdek puanı olarak 8806 alan Note 9, tek çekirdekte ise 2190 puana layık görülmüş durumda. Bu anlamda Galaxy S9 ailesine göre daha düşük sonuçlarla karşımıza çıkan Note 9'un performansı, şimdiden kullanıcıları endişelendirmeye başladı. Çünkü hatırlayacağınız üzere Galaxy S9+’ın tek çekirdek performansı 2390, çok çekirdek performansı ise 8420’ydi. Exynos 9810 yonga setine sahip Galaxy S9 ise tek çekirdekte 3648 puan, çok çekirdekte ise 8894 puan almıştı.

Ancak henüz Note 9 hakkında çok fazla detaya sahip olmadığımız için yorum yapmanın erken olduğu söyleniyor. Samsung'un bu puanları yazılımla arttırması bekleniyorken aynı zamanda Android 8.1 Oreo ile optimizasyonun sağlanacağı ifade ediliyor.

Son olarak Ağustos ayında tanıtılacağı iddia edilen Note 9'un bir ilki gerçekleştirerek ekranda parmak izine sahip olması bekleniyor. Bakalım Samsung şirketi Note 9 ile istediği başarıyı yakalabilecek mi? Bekleyip hep birlikte göreceğiz.