Samsung Galaxy Note 9’un Fiyatı Giderek Düşüyor!

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u geçtiğimiz ağustos ayında satışa çıkarmıştı. Piyasaya yeni çıktığı o dönemde telefonun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatı 999 dolar, Türkiye’deki satış fiyatı da 7,500 TL olarak belirlenmişti.

Daha sonra dolar kurundaki yükselme nedeniyle Note 9’un ülkemizdeki fiyatı güncellenerek 7,999 TL olarak belirlenmişti. Fakat son haftalarda dolar kurunda düşüş yaşanmış ve buna bağlı olarak da birçok akıllı telefonun fiyatında düşüş görülmüştü.

Galaxy Note 9’un fiyatı da düşmüş durumda ve şu anda Samsung’un resmi sitesinde 6499 TL’den satılıyor. Hatta internette ufak çaplı bir araştırma yapıldığında, bazı e-ticaret sitelerinde Note 9 fiyatının 5200 TL seviyelerine kadar düştüğü görülüyor.

Galaxy Note 9’un satış fiyatı ülkemizde henüz 5000 TL’nin altına inmiş değil ancak ABD’de bir hayli ucuzlamış durumda. Piyasaya ilk kez çıkarıldığında ABD’de iPhone X’e rakip olarak 999 dolardan satılan Note 9’un fiyatı, şu anda ABD’de 699 dolara kadar düşmüş durumda.

eBay üzerinden bir satıcı da Galaxy Note 9’u 699 dolardan satmaya başladı. Bu da şu anki kur ile yaklaşık 3850 TL’ye denk geliyor. Yani Türkiye’deki en ucuz fiyattan yaklaşık olarak 1500TL daha uygun olduğu görülüyor.

Şu sıralar bir Note 9 almayı planlıyorsanız bir süre daha beklemenizi tavsiye ederiz. Çünkü dolar kurundaki ve Galaxy Note 9 satış fiyatındaki düşüş trendi bir süre daha devem edecek gibi görünüyor.