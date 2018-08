Samsung Galaxy Note 9'un İlk Videosu Ortaya Çıktı

9 Ağustos itibarıyla resmi olarak gösterilecek Samsung Galaxy Note 9 için hazırlanan ilk video, resmi internet sitesi üzerinden “yanlışlıkla” paylaşıldı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan video, hemen silinmesine rağmen birçok kullanıcı tarafından tekrar merak edenlere ulaştırıldı.

Türkiye saatiyle erken saatlerde Yeni Zelanda’da Galaxy Note 9 için ön sipariş sayfasını yayına alan Samsung, sayfada görsel ve videolar kullanılmıştı. Samsung yanlışlıkla Note 9’un görselini yayınladı başlıklı haberimizde sizlere ulaştırdığımız gibi ilk olarak Note 9’un görselini siteye koyan Samsung Yeni Zelanda, sonrasında basın mensuplarına gönderilmek üzere hazırlanan bir videoyu paylaşmıştı.

Ön sipariş sayfasında yer alan video, yayınlanmasının hemen ardından silinmişti. Videonun silinmesinden birkaç saat sonraysa video çeşitli internet sitelerinde tekrar kendini göstermeye başladı. Videonun ilk saniyelerinde telefonun kamerası kendini gösterirken, ardından yeni S Pen bütün ayrıntılarıyla göründü. Videonun geri kalan kısmındaysa Note 9’un uzun batarya ömrü ve 1TB’a kadar SD kart desteği ön plana çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere Note 7’de de büyük batarya kullanmak isteyen Samsung, üretimde yaşadığı sıkıntı sebebiyle devasa bir problem yaşamış ve batarya sebebiyle Note 7’ler arka arkaya patlamaya başlamışlardı. Yine 4.00mAh seviyesinde bir batarya kullanması beklenen Samsung’un bu sefer işleri sıkı tuttuğu dile getirildi. 1TB’a kadar SD kart desteğinin sunulmasıyla birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılandı.

Samsung accidentally posted its Galaxy Note 9 into video to YouTube. Oops. pic.twitter.com/NfzikY4tLG