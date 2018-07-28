Samsung Galaxy Note 9'un Resmi Aksesuarları Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi “Galaxy Note 9”un resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. 9 Ağustos’ta tanıtılacak olan akıllı telefonla ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı haberi yapıldı. Sızıntılar sayesinde telefonla ilgili bilmediğimiz birşey neredeyse kalmadı.

Galaxy Note 9 ile ilgili bilmediğimiz nadir şeylerden birisi de telefonun aksesuarlarının neler olacağıydı. Nihayet resmi aksesuarlar ile ilgili gizem şu sıralar ortadan kalktı. Aksesuarlar, Galaxy Note 9 ile aynı anda raflardaki yerini alarak satışa sunulacak ancak aksesuarların 9 Ağustos’taki Galaxy Note 9 etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağı şu an için bilinmiyor.

Galaxy Note 9’un resmi aksesuarları şunlardan oluşuyor;

Bluetooth özellikli S Pen

İlk olarak bilindiği üzere Galaxy Note 9 bir adet “Bluetooth özellikli S Pen” ile birlikte geliyor. Bu S Pen haleflerinden farklı olarak üzerinde bir adet tuş bulunduruyor. Bu tuş, bilgisayar farelerinden alışık olduğumuz “sağ tık” özelliği gibi çalışıyor ve Samsung’un çeşitli uygulamalarının kısayollarını barındırarak uygulamaların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor. Taşınabilir bir Bluetooth cihazı olarak da görev yapan S Pen ile uzak mesafelerden otomatik zamanlayıcıyı, kamerayı, müzik çaları kontrol etmek ve çok daha fazlası mümkün hale geliyor. S Pen’in renk seçenekleri; siyah, mavi, kahverengi, gri, mor ve sarı olarak sıralanıyor.

Clear View Stand Kılıfı

İkinci aksesuar ise “Clear View” olarak adlandırılan ve stand olarak kullanılarak telefonun istenilen pozisyonda durmasını sağlayan bir kılıf. Bu kılıfın farklı modelleri ve renk seçenekleri mevcut. Buna göre, standart Clear View kılıfının yanısıra “silikon kılıflar” ve “deri kılıflar” da seçenekler arasında yer alıyor.

Koruyucu Stand Kılıfı

Eğer yukarıda saydığımız kılıf çeşitleri sizin için yeterli değilse ve ben güvenliği daha yüksek bir kılıf istiyorum diyorsanız, Samsung’un sizin için özel bir kılıfı daha bulunuyor. “Koruyucu stand kılıfı” olarak adlandırılan ve dayanıklı silikon malzemeden üretilen bu kılıf aynı zamanda “U.S. MIL-SDT810G” güvenlik sertifikasına da sahip.

Tüm bu aksesuarların nasıl fiyatlandırılacağı ise şu an için bilinmiyor. Ancak 24 Ağustos’ta tüm aksesuarların, Galaxy Note 9 ile birlikte raflardaki yerini almasıyla fiyatları da hep birlikte görmüş olacağız.