Samsung Galaxy Note Serisi için Endişe Verici Gelişme

Son dönemlerde Samsung ile ilgili raporlara göz attığımızda, Galaxy Note serisinin geleceğine yönelik karamsar ve belirsiz bir tavır görüyoruz. Aslında şirketin en popüler iki serisinden birisi olan Galaxy Note ailesi, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından severek kullanılıyor. Buna karşın şirket, söz konusu serinin ticari marka haklarını yenilemedi.

Galaxy Note İsminin Ticari Marka Hakları Yenilenmedi

GalaxyClub temelli rapora göre Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında Güney Kore'de ticari marka yenilemelerine gitti: Bu, ilgili markaların gelecekteki cihazlarda kullanılmaya devam edeceğini gösteren bir işaret. Nitekim ticari marka yenileme listesine başarıyla giren isimler Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy M oldu ancak listede Galaxy Note serisi yer almadı.

Son dönemlerde S-Pen desteğine sahip başka modellerin de kullanıma sunulması, Galaxy Note serisinin geleceğine yönelik ufak endişeler doğurmuştu. Hatırlayacağınız üzere ağustos ayındaki etkinlikte de Galaxy Note serisine yer verilmemişti. Şimdi, şirketin Galaxy Note serisinden gerçekten de vazgeçmeye başladığını düşünmemiz için üçüncü bir nedenimiz var.

Kullanıcılar İmza Topluyor

Hayranlar tarafından Change.org üzerinde başlatılan yeni bir imza kampanyası, şirketin bu sene olmasa dahi önümüzdeki senenin ilk yarısında yeni Galaxy Note modellerini tanıtmasını gerektiğini savunuyor. Nitekim kampanyaya katılan kişiler bir adım daha ileri gidiyor ve gerekirse Galaxy S22 serisinin ertelenmesi gerektiğini düşünüyor.

"Samsung Galaxy Note serisinden akıllı telefonlar, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından seviliyor. Samsung, çip sıkıntısı nedeni ile 2021 yılında yeni Galaxy Note modellerini tanıtmayacağını duyurduğunda ise, oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğradılar."