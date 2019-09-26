Samsung, Galaxy Note Serisini Üçleyebilir!

Her yıl düzenli bir şekilde yeni Galaxy Note modelini tanıtan Samsung, bu sene iki farklı Note modeli ile karşımıza çıkmıştı. Bazı yeni raporlar, şirketin önümüzdeki sene Galaxy Note serisini üçleyebileceğini işaret ediyor.

Note 11, Note 11 Plus, Note 11e?

Note modelleri Samsung'un her zaman en iyisi ve en pahalısı olmuştur. Bu noktada bütçe tarafında bazı oynamalar yapmak ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen şirket, amiral segmenti özelliklere sahip Note 10 ile daha da iyi hali Note 10 Plus modelini tanıtmıştı.

Ancak görünüşe göre kalemli modeller biraz daha uygun bir fiyat seviyesine inebilir. SamMobile tarafından ortaya çıkarılan yeni bir detay, Samsung'un nispeten uygun fiyatlı bir Note modelinin hazırlığında olduğunu gösteriyor. Bu sene Galaxy S10 serisinde gördüğümüz S10, S10 Plus ve S10e isimlendirmeleri ile benzer bir şekilde isimlendirilmesi mümkün olan bu modeller, Note serisinin kalem avantajını daha fazla kişiye yaymayı hedefleyecek gibi gözüküyor.

Yeni modelle ilgili bilinenler oldukça kısıtlı olsa da, S-Pen desteğinin bulunmasını (haliyle) ve 128 GB dahili depolama kapasitesi ile kutudan çıkmasını bekliyoruz. Zaman geçtikçe yeni modellerle ilgili daha geniş bilgilere ulaşabileceğiz. Bu süreçte gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.