'Samsung Galaxy Note10' Çok Daha Hızlı Şarj Olabilir!

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy Note9’u, 4.000 mAh’lik bir batarya ve 15W hızlı şarj desteğiyle birlikte piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki Ağustos ayında tanıtılması muhtemel olan Galaxy Note10’un ise daha da gelişmiş bir hızlı şarj sistemiyle geleceği söyleniyor.

Geçtiğimiz ayın başlarında, Galaxy Note10’un 25W’dan daha yüksek bir hızlı şarj teknolojisiyle geleceğine dair haberler duymuştuk. Ancak edinilen son bilgilere göre Samsung’un yeni amiral gemisi 45W hızlı şarj desteğiyle gelebilir.

Güvenilir sızıntı uzmanı Ice Universe, Leonardo da Vinci’yi tasvir eden bir resim paylaştı. Resimde Leonardo’nun yanı sıra ikili sayı sistemindeki 101101 ifadesine yer verilmiş. Bu ifade onluk sayı sistemine dönüştürüldüğünde ise ortaya 45 sayısı çıkıyor.

Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Samsung’un Galaxy Note10’a 'Da Vinci' kod adını verdiğini zaten biliyorduk. Dolayısıyla Ice Universe’in Leonardo Da Vinci paylaşımı da çok yüksek bir ihtimalle Galaxy Note10’u temsil ediyor.

Da Vinci tasvirindeki 101101 ifadesi de onluk sistemde 45’e denk geldiği için, burada 45W hızlı şarj teknolojisine işaret edildiğini söylemek yanlış olmaz. Yani Ice Universe bu paylaşımıyla, Samsung’un yeni amiral gemisinin 45W hızlı şarj desteğiyle geleceğini iddia ediyor.



