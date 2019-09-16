Samsung, Galaxy S ya da Galaxy Note Serisine Son Verebilir

Samsung'un iki önemli amiral gemisi serisinden birisi, önümüzdeki sene itibarıyla sona erebilir.

2010 yılından bu yana devam eden Galaxy S serisi ve 2011 yılından bu yana devam eden Galaxy Note serisi, Samsung'un en önemli iki ailesi olarak biliniyor. Her iki serinin de on numaralı modeli bu sene tanıtıldı ve satışa sunuldu. Ancak bazı söylentiler ve sızıntılar, Samsung'un bu iki seriden birisine son verebileceğini işaret ediyor.

Evan Blass ya da bilinen adı ile evleaks'ın sızıntısına göre, Samsung muhtemel olarak iki seriden birisine son verecek. Bu noktada hala amiral gemisi modellerin üretimine devam edileceğini, ancak farklı bir isimlendirme yoluna başvurulacağını belirtelim. Evan Blass'a göre şirket her iki modeli biraz daha yakın bir noktada tutup iki seriyi de birleştirebilir ya da tek seride farklılaşmaya gidebilir.

Şu an için bu söylentilerin biraz daha Galaxy S serisi tarafında olduğunu ve diğer senenin ilk aylarında bir Galaxy S11 ile karşılaşamayabileceğimizi belirtelim. Galaxy S11 yerine "Galaxy One" olarak adlandırılan bir seçenek görmemiz mümkün. Yine de karşımıza S-Pen'e sahip bir Galaxy S11 çıkma ihtimali de bulunuyor.

Yine de tüm bunların şu an için bir iddia olduğunu ve Samsung'un da bu ihtimaller üzerinde sadece "tartıştığını" söyleyelim. Şirket aldığı kararlar sonrası böyle bir adım atmayabilir. Yine de en azından bir yıllık kısa vadede bir birleşmenin ya da farklılaştırmanın olacağını düşünmüyoruz.