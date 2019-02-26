Samsung Galaxy S10 Ailesi, Galaxy Buds Hediyesiyle Ön Satışta!

Samsung’un yeni nesil Galaxy S10 ailesi, Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada’da ön siparişe açıldı.

Geçtiğimiz hafta San Francisco’da düzenlenen Samsung Unpacked 2019 etkinliğinde görücüye çıkan Galaxy S10 serisi, gerek özellikleri gerekse yenilikçi tasarımlarıyla oldukça beğenilmişti.

Galaxy S10 serisi akıllı telefonları satın almayı düşünen kullanıcılara güzel haberi Hepsiburada verdi. Türkiye’nin lider online perakende platformu, Samsung Galaxy S10, S10e ve S10+ modellerinde ön sipariş imkanı sunuyor. Hem de Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla!

Hatırlayacağınız üzere etkinlikte tanıtılan ürünlerden bir tanesi de Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds olmuştu. Apple’ın AirPods’una rakip olmaya hazırlanan kulaklık, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini yedi saate kadar korumasına yardımcı oluyor.

15 Mart tarihine kadar Galaxy S10 modellerinden birini sipariş veren Hepsiburada kullanıcıları, Galaxy Buds kablosuz kulaklıklara ve 600 TL değerinde hediye çekine de sahip olacak.

Tek seferde kullanılabilen hediye çeki, altın alımı hariç bütün alışverişlerde geçerli. Kampanyaya göre 28 Şubat’a kadar alışveriş yapan müşterilerin hediye çekleri; 15 - 20 Mart arasında, 1 - 15 Mart tarihleri arasında alışveriş yapanların çekleri ise ; 30 Mart - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında tanımlanacak.

Hediye çeki kazanan müşteriler 30 Nisan 2019 tarihine kadar çeklerini dilediği üründe kullanabilecek.

Hepsiburada’nın Samsung Galaxy S10 kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

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