Samsung Galaxy S10 Ailesi Tanıtılıyor! Canlı Yayını Kaçırmayın

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modellerini bu akşam saatlerinde yapacağı etkinlikle merak edenlerle buluşturacak. Tanıtım etkinliğinde Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Foldable modellerinin gösterileceği düşünülürken, akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Buds isimli kulaklık ile yeni Galaxy Watch saatin gösterileceği söylenenler arasında yerini almıştı.

Samsung’un tanıtım etkinliğinde duyuracağı yeni ürünlerine dair henüz elimizde detaylar bulunmazken, Samsung Galaxy Unpacked etkinliği sırasında birden fazla Galaxy S10 modelinin gösterileceğinin kesin olduğu aktarıldı.

Galaxy S10 serinin yanı sıra Samsung daha önce yaptığı resmi açıklamalarda katlanabilir ekranlı Galaxy Fold modelini yine Unpacked etkinliğinde ilk kez çalışır halde tanıtacağını belirtmişti. Sızan bilgiler arasında yerini alan yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds’ın da etkinlikte yerini alacağı aktarılmıştı. Kulaklık ve telefon modellerinin yanı sıra yeni akılı saat modelini de göstermesi beklenen Samsung’un, izleyenlere sürprizler yapabileceği ve hiç beklenmedik modelleri ile ürünlerini tanıtabileceği ifade edildi.

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy UNPACKED 2019 etkinliğini anında takip etmek, yenilikleri hemen öğrenmek ve etkinlik yerinden anlık bilgiler alabilmek için TSİ 22.00 sularında başlayacak Tamindir canlı yayınını, hemen aşağıdaki bağlantı aracılığı ile izleyebilirsiniz. Yeni modellere dair ayrıntıları ise haberlerimizden takip edebilirsiniz.