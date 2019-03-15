Samsung Galaxy S10 Ailesi Türkiye Lansmanı Gerçekleşti

Yakın zaman önce duyurulan Galaxy serisinin son üyesi Samsung Galaxy S10, büyük beğeni ile karşılanmıştı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modellerini tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, yeni amiral gemisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Samsung, yeni Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin Türkiye tanıtımı ile birlikte Galaxy S serisinin 10. yılını İstanbul’da kutladı.

Volkswagen Arena’da düzenlenen Samsung Galaxy S10 ailesi Türkiye lansmanı, Mor ve Ötesi konseri ile Tamer Yılmaz’ın İstanbul’un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile özel olarak çektiği fotoğraflarla gerçekleşti.

Samsung Galaxy S10, dünyanın ilk ekran ardına gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcılı dinamik AMOLED ekran ile tanıtılmıştı. Infinity-O ya da Sonsuz-O ismi verilen yeni bir tür tasarım anlayışı kullanan amiral gemileri, ultra geniş açılı kamerası ve 123 derece görüş alanı ile dünyanın en iyi kameralarından bir tanesini kullandığını bir kez daha göstermişti.

Türkiye’de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.