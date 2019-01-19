Samsung Galaxy S10 Ailesi Üç Farklı Versiyonla Gelebilir

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’un önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar yapılan sızıntılar sayesinde şirketin yeni cihazı ile ilgili bazı bilgiler edinmiştik. Ancak tutarlı sızıntılarıyla ün yapan Evan Blass, bu kez Twitter’da Galaxy S10 hakkında oldukça farklı bir paylaşımda bulundu.

Daha önce Galaxy S10’un ön yüzünü gösteren bir paylaşımda bulunan Blass, şimdi de Galaxy S10 ailesinin üç farklı versiyondan oluştuğunu iddia ederek bu versiyonları gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Blass, paylaştığı fotoğraftaki akıllı telefonların soldan sağa doğru sırasıyla S10E, S10 ve S10+ olduğunu iddia ediyor. Ancak S10E versiyonundaki E ifadesinin neyi temsil ettiği bilinmiyor (Edge? Economy? Equilibrium? gibi bir anlamı olabilir).

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) 19 Ocak 2019

Galaxy S10’un 5.8 inç boyutunda olduğu söylenirken, Galaxy S10+’nın da 6.4 inç’lik bir boyuta sahip olduğu söyleniyor. Görsellerde Galaxy S10+’un ön yüzünde çift kamera deliği bulundurduğu görülürken, arka kameraların ise Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü dörtlü kamera yerleşimine sahip Galaxy A9'dan farklı bir çoklu mercek hizalamasına sahip olduğu görülüyor.

Elbette bunların hiçbiri Samsung'un Infinity Flex ekranına sahip katlanabilir modeller olarak görünmüyor. Ancak S10’un Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğinden hemen önce başka bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Cihazların ön yüzünde delikli bir kamera tasarımına sahip olduğunu gösteren görseldeki bir diğer detay ise, Google için Pixel cihazlarındaki Night Sight özelliğine rakip olabilecek yeni bir Parlak Gece Modu'na işaret ediyor. Galaxy S10 ailesi ile ilgili tüm bilgileri 20 Şubat'ta hep birlikte öğreneceğimizi umuyoruz.