Samsung Galaxy S10 Ailesinin Kılıfları Ortaya Çıktı

Samsung'un 20 Şubat Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde tanıtacağı yeni telefonları hakkında bugün bir sızıntı daha geldi. Samsung Galaxy S10 ailesinin kılıfları Olixar ve Mobile Fun tarafından ön siparişle satışa çıktı.

Yeni tanıtılan kılıflar daha önce gelen sızıntıları doğrular nitelikte. Yeni görücüye çıkan kılıfların alt tarafında bir USB Tip-C konektörü ve 3.5mm kulaklık girişi alanı bulunmakta. Kılıfların sağ kısmına baktığımızda kompakt bir güç düğmesi bulunuyor. Sol tarafta ise de ses seviyesinin ayarlanması için alanlar bırakılmış.

Kılıfların sol kısmındaki ses seviyesini ayarlama düğmelerinin hemen üst kısmında Bixby için bir tuş ayrılmış. 3 kılıf arasındaki tek farkın S10+ modelinde olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S10+ modelinde diğer S10 ailesinin kılıfları ile kıyasladığımızda ses açma kapatma tuşunun ayrı bir şekilde konumlandırıldığı açıkça gözümüze çarpmakta.

Samsung Galaxy S10 ailesi hakkındaki tüm detaylara hemen aşağıda bulunan videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Sizler Samsung Galaxy S10 ailesinin sızdırılan kılıflarını nasıl buldunuz? Bizlere görüşlerinizi yorumlar bölümünden bildirmeyi unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!