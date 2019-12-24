Samsung Galaxy S10 Apple'ı ve Huawei'yi Geride Bıraktı

Ookla tarafından küresel ölçekte yapılan mobil ağ hız testi araştırmasının şampiyonu belli oldu.

Samsung Zirveyi Kaptı

Ookla'nın yaptığı test temel olarak 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını baz alıyor. Samsung tarafında Galaxy S10, Huawei tarafında Mate 20 Pro ve Apple tarafında iPhone XS modellerinin yarıştığı test on beş ülke verilerini kapsıyor. Bu ülkeler sırasıyla; Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Nijerya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere ve Amerika.

Ookla'nın paylaştığı verilere göz attığımızda Galaxy S10 yaklaşık on ülkede birinci sıraya oturdu. Genel ortalama ile baktığımızda da Galaxy S10'un liderlik koltuğuna oturduğunu görüyoruz. Mate 20 Pro tarafına baktığımızda ise yalnızca İngiltere ve Fransa içerisinde bir liderliğinin olduğu görülüyor. iPhone XS genel olarak diğer ülkelerde oldukça geride seyretmesine karşın Almanya, Japonya ve Nijerya içerisinde birinci durumda.

Burada belirtmemiz gereken bir diğer detay ise Nijerya içerisinde diğer iki modelin veri detayı bulunmuyor. Yani iPhone XS yalnızca kendi verisi ile birinci durumda. 5G tarafında da indirme hızları ile rakibi Mate 20 Pro'yu terleten Galaxy S10, Çin hariç diğer bölgelerde genel olarak fark atmış durumda.