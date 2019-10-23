Samsung Galaxy S10 Bankacılık Sektörünü Kırmızı Alarma Geçirdi

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Samsung Galaxy S10 modelinin herhangi bir parmak izi ile açılabilmesini sağlayan güvenlik açığından bahsetmiştik. Yaşanan bu sorun, müşterileri korumak isteyen bankaları kırmızı alarma geçirdi.

Ucuz Ekran Koruyucuları Sebep Oluyor

Bazı Galaxy S10 kullanıcıları kayıtlı olmayan ve hatta kendilerine ait olmayan parmak izleri ile akıllı telefonlarının kilidini açabildiğini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Söz konusu paylaşımların ardından Reuters aracılığı ile açıklama yapan Samsung, Galaxy S10 modelinin ucuz üçüncü parti ekran koruyucuları ile kullanılması sonucunda güvenliğinin azaldığını ve böyle durumların yaşanabileceğini belirtti.

Bu güvenlik açığı için bir yazılım güncellemesinin yolda olduğunu vurgulayan şirket, bu güncelleme gelene kadar başka doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını tavsiye etti.

Bankalar Harekete Geçti

Yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçen bankalar, bu durum ile ilgili aksiyon almak için hazırlanmaya başladı. Bildiğiniz üzere artık pek çok banka biyometrik doğrulama yöntemleri ile giriş seçeneklerini uygulamalara eklemeye başladı. Özellikle yurt dışında bu durumun daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonların kötü niyetli kişilerin ellerine geçmesi sonucu istenmeyen durumların yaşanabileceğini düşünen bankalar, Galaxy S10 modeli için biyometrik doğrulama yöntemlerini geçici olarak askıya almaya başladı. Yani Galaxy S10 kullanıcıları en azından bir süre parmak izi ile giriş yapamayabilir.