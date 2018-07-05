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Samsung Galaxy S10 Çıkış Tarihi Ertelendi

Samsung Galaxy S10 Çıkış Tarihi
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
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Güney Koreli teknoloji devinin üretim planları günden güne değişirken, yapılan yeni haberler Samsung Galaxy S10 çıkış tarihi hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı. Yayınlanan haberlerde yeni amiral gemisinin çıkış tarihinin ocak ayından şubat ayına alındığı söylendi.

Samsung Galaxy X

Koreli haber sitelerinin şirket içindeki kaynaklarına dayandırdığı yazılarda, Samsung’un hâlihazırda piyasada bulunan modellerinin beklenenden daha düşük satış rakamlarında kalmaları sebebiyle yeni telefonunun çıkış tarihini erteleme kararı aldığı bilgisine yer verildi. Bununla birlikte Samsung’un bükülebilir ekranlı telefonunu Galaxy S10’dan önce piyasaya sürme planı olması sebebiyle de yeni telefonun ertelenme ihtimali bulunduğu söylenenler arasında yerini aldı.

Sızdırıldığı iddia edilen bilgilerin doğru olması durumunda Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan CES 2010 fuarında ilk olarak bükülebilir ekranlı telefonun, bir ay sonra Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da ise Galaxy S10’un gösterilebileceği dile getirildi. Samsung’un bükülebilir telefondan 300 ila 500 bin arasında üretmeyi planladığı ifade edilirken, satışın üretimi karşılaması için yeni modelin heyecan yaratması ve S10’dan önce piyasaya çıkarak, tek başına alternatif olması gerektiği kaydedildi.

Tüm bunlar henüz iddia aşamasında kalırken, yakın zaman sonra Samsung’dan daha ciddi sızıntıların gelebileceği ve yeni telefon modellerine dair daha ayrıntılı bilgilerin, görsellerin paylaşılabileceği belirtildi.

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