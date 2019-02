Samsung Galaxy S10, 'Galaxy Buds' Kulaklıklarıyla Gelebilir

Şu sıralar hepimiz heyecanla 20 Şubat’ı bekliyoruz. Çünkü Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10’u 20 Şubat’ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak.

Galaxy 10’un renk yelpazesinde neler olacağını şimdiden öğrenmiştik. Şimdi ise Samsung’un kablosuz kulaklıkları ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, Galaxy S10 ailesinin yanında Galaxy Buds kulaklıklarını da görebiliriz.

İddiaların sahibi, daha önce pek çok sızıntıya da öncülük eden sızıntı uzmanı Ishan Agarwal. Agarwal, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Görünüşe göre Samsung Galaxy S10 ön siparişleri, tanıtımının yapıldığı gün ya da ertesi gün başlayacak ve 7 Mart’a kadar devam edecek. Bu yüzden telefonun 7/8 Mart tarihlerinde satışa sunulacağını tahmin ediyorum. Ayrıca bazı bölgelerdeki ön siparişlerde, Galaxy Buds kulaklıkları hediye olarak verilecek!" ifadelerine yer verdi.

It seems like Samsung Galaxy S10 Preorders will start the same day of the launch or the next day and go on till 7th March. So I expect 7th/8th March to be the date when the phone will be available for sale. Also, some regions will get Galaxy Buds as the Pre-Order gift! 😀 pic.twitter.com/2qLFoE5qa4