Samsung Galaxy S10 Güncellemesi İptal Edildi

Samsung amiral gemisi olarak tanımlanan Galaxy S10 serisi, dün bir güncelleme almıştı. Bu güncelleme daha çok karanlık mod seçeneğini ve diğer kamera özelliklerini son derece etkili bir şekilde geliştirmişti. Ayrıca uzun pozlama ve telefoto lensin canlı odak modu hızında büyük bir gelişme görülmüştü. Ancak bu pek uzun sürmedi.

Samsung Galaxy S10 serisinde, bazı kamera problemleri nedeniyle şirket güncelleme kararı almıştı. Güncellemenin her ne kadar kamera odaklı olduğu söylense bile çevrimiçi bazı tehlikelerden de kullanıcıları koruyabiliyordu.

Samsung Galaxy S10 güncellemesi telefonları dondurdu

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung şirketi, amiral gemisi Galaxy ürünlerinin son güncellemesinde bazı sorunları tespit etti. Bu problemler üzerine Samsung olaya müdahale etti ve güncellemeyi bütün cihazlar için durdurma kararı aldı.

Bazı kişiler 3. parti uygulamaların donduğunu ve telefonun bu tarz uygulamaları açmadığını söyledi. Gelen şikayetlerden bir diğeri de akıllı telefon cihazının tamamen durduğu ve hiçbir şekilde işlemediği yönündeydi. Şirket özellikle de donma problemleri nedeniyle Samsung Galaxy S10 güncellemesinin birçok eksiklik bulundurduğunu anladı.

Elbetteki şikayetler sadece bunlarla sınırlı değildi. Ekran içi parmak izi tarayıcısını çalışmaması ve güç tuşu problemleri de güncelleme sonrası ortaya çıkan sorunlardı. Bu problemler, Samsung şirketine kullanıcılar tarafından bildirildi ve şirketin bir an önce buna bir çözüm bulması gerektiğini ifade ettiler. Samsung, güncellemeleri durdursa bile, henüz güncellemeyi alan kişilerin problemleri giderilmiş değil.