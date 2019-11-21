Samsung Galaxy S10 Lite Doğrulandı!

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Samsung Galaxy S10 Lite, yapılan başvuru ile birlikte onaylanmış ve doğrulanmış oldu.

Evet, gerçekten S10 Lite olarak adlandırılıyor.

Başvuru Sırasında Ortaya Çıktı

S10 Lite modeli ilk kez ortaya çıktığından bu yana hakkında pek çok söylenti duyduk. Hatta son sızıntılar bu modelin S10 ailesine ait olmadığını, S11 Lite olabileceğini iddia ediyordu. Fakat görünüşe göre Samsung, pek de şaka yapmıyor.

Federal İletişim Komisyonu aracılığı ile yapılan yeni bir başvuru SM-G770F model numarasına sahip bir Samsung akıllı telefonu ortaya koyuyor. Burada dikkatleri çeken asıl nokta ise başvuru ile birlikte eklenen ekran görüntülerinde bulunan 'Galaxy S10 Lite' yazısı. Ayarlar menüsünde telefon hakkında kısmından alınan bu görüntü, bizlere modelin adının bu olacağını gösteriyor.

Şirket bu modelle ilgili açıklamalardan her ne kadar kaçınıyor olsa da, bu durum söz konusu modelin hem doğru olduğunu hem de satışa sunulacağını işaret eder.

İsim Konusunda Anlaşılmazlıklar Sürüyor

S10 Lite isminin hala pek de mantıklı olmadığını düşünenler var, haklılar. Galaxy S10e modeli zaten bu segment için üretilmiş bir model olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte S10 serisi yeteri kadar kalabalık ve modeller bu yılın başında piyasaya sunuldu. Yani aradan uzun bir süre de geçti.

Hepsinden öte Snapdragon 855 işlemci, üçlü arka kamera, 6.7 inç ekran ve 4.500 mAh batarya iddiaları ile gündeme gelen modelin, neredeyse S10 ile rekabet edeceğini düşünebiliriz. Bu nedenle bu modelin S11 serisinin alt modeli olarak görmek daha mantıklı olabilirdi. Ancak görünüşe göre öyle değil. Neyse ki Samsung'un ilk kötü model isimlendirmesi olmayacak.