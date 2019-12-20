Samsung Galaxy S10 Lite Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite özellikleri, fiyatı hakkında sızıntılar geldikçe geliyor. Şimdi de Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S10 Lite Özellikleri

Samsung’un yakın zamanda resmi olarak tanıtmasını beklediğimiz yeni orta üst seviye modelleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Cihazların tasarımından donanımına tüm detaylar paylaşılıyor. Bu sefer Galaxy S10 Lite modelinin teknik özellikleri detaylı olarak paylaşıldı. Eğer Güney Koreli teknoloji devi bir sürpriz yapmasa da S10 Lite bu özelliklerle gelecek.

Cihaz, 6.7 inç 1080x2400 çözünürlüklü, 20:9 formatında, Super AMOLED ekrana sahip. Ekranın ortasına konumlandırılmış delikte sadece selfie kamerası bulunuyor. S10 ve S10+’ın aksine Avrupa dahil tüm bölgelerde Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi ile geliyor. 8GB RAM ve microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabilen dahili 128GB depolama ile gelen telefon üçlü arka kameraya sahip. Ana kamera OIS’e ek olarak Samsung’un tilt-OIS olarak adlandırdığı teknoloji bulunuyor. tOIS, kamera sensörünün önündeki lensin farklı yönlere birkaç derece eğilmesini sağlayarak el hareketlerini dengeliyor. Bu kameraya ek olarak f/2.2 diyafram açıklığa sahip 12MP ultra geniş, f/2.4 açıklığa sahip 5MP özel makro kamera yer alıyor. Ön yüzde de f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP bir kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Fiyatı

Samsung’un yeni One UI 2.0 arayüzü ile özelleştirilmiş Android 10 üzerinde çalışan Galaxy S10 Lite, 8.1mm inceliğe sahip olmasına karşın 4500 mAh batarya taşıyor. Bataryanın 45w hızlı şarjı desteklediğini de ekleyelim. Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunan telefonun tahmini fiyatı 679.99€.