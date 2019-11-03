Samsung Galaxy S10 Lite Hakkında Yeni Detaylar!

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisini geçtiğimiz Mart ayında tanıtmıştı. Şimdilerde ise Galaxy S10 Lite’ın gelmesi ve serinin genişlemesi bekleniyor.

Galaxy S10 Lite son olarak Geekbench testlerinde ortaya çıkmış ve başlıca özellikleri belli olmuştu. Buna göre yeni cihazda Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemi yer alacak. Galaxy S10 Lite şu sıralar ise Brezilya’daki Anatel’de sertifikalandırıldı ve telefonun 4.370 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında batarya kapasitelerinin ortalama olarak 4.500 mAh civarında olduğunu söyleyebiliriz. Samsung da yeni cihazında batarya seviyesini ortalamaya yakın bir şekilde asgari bir seviyede tutmayı tercih etmiş. Ancak son dönemdeki söylentilere göre Galaxy S10 Lite’da 45W hızlı şarj desteği de bulunacak.

Galaxy S10 Lite’ın tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak eğer söylentiler doğruysa cihazda 6.7 inç FHD+ Super AMOLED ekran, arka kısmında üçlü kamera kurulumu (48MP + 12MP + 5MP) ve ön kısmında da 32MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Samsung Galaxy S10 Lite; Beyaz, Siyah ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçenegiyle gelecek.