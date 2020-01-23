Samsung Galaxy S10 Lite, Hindistan'da Ön Siparişe Sunuldu!

Samsung'un Galaxy ailesine kattığı son modellerden birisi olan Galaxy S10 Lite, Hindistan'da ön sipariş ile satışa sunuldu.

Piyasanın güçlü teknoloji şirketlerinden birisi olan Samsung, yeni modeli S10'u çıkardıktan sonra bu sefer aileye birçok yan model ekledi. Genellikle bir modelin standart ve Pro modelini sunan Samsung; Son seferinde S10e modelini de eklemişti. Şimdi ise S10 Lite modelini ürün gamına ekledi. Satışları da başladı diyebiliriz.

Bu hafta yine Hindistan'da Galaxy Note 10 Lite'ı satışa sunan Samsung, bu sefer S10 Lite ile gündeme geld. Amazon, Flipkart ve Samsung'un internet sitesinde satışa sunulan cihazın ön sipariş fiyatı 39,999INR. Yani yaklaşık 3,300TL. Tabii bu cihazın 8GB Ram + 128GB Depolama'ya sahip versiyonu. Renk olarak ise Beyaz, Mavi ve Siyah seçenekleri mevcut.

Cihazın kabaca özelliklerinden de bahsedelim. İçerisinde Snapdragon 855 yonga setini barındıran S10 Lite, bu kısımda S10e modeline benzer bir performans sunacak. Kamera kısmında 48MP'lik bir ana kameraya sahip olan S10 Lite, 6.7 inç büyüklüğündeki Infinity-O ekran ile beraber geliyor. Bataryası 4500mAh iken, hızlı şarj özelliği de mevcut.

Cihaz 4 Şubat'ta ön sipariş verilen yerlere gönderilecek. Yine bu tarihte birçok mağazada satışta olacak. Bakalım Türkiye'ye ne zaman gelecek? Cihazın Türkiye fiyatı ne olacak?

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