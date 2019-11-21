Samsung Galaxy S10 Lite'ın Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un yeni modeli Galaxy S10 Lite'ın özelliklerine ışık tutuluyor. Samsung'un yeni modelinin özellikleri sızdırıldı!

Samsung yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık iki hafta önce Galaxy S10 Lite'ın birkaç özelliği gözler önüne sürülmüştü. Şimdi ise Twitter üzerindeki bir kişinin paylaşımı cihaz hakkında birçok özellik taşıyor. Bu gönderide cihazın işlemcisi ve kamera özellikleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Ishan Agarwal tarafından paylaşılan gönderide cihazın gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacağı söyleniyor. Aynı zamanda cihazın kod adının ise SM-G770F olduğunu söylemiş. Yine aynı gönderide cihazın ön kısmında 32MP'lik bir ön kamera yer aldığını da söylemiş. Arka kısımda ise 48MP'lik bir ana kamera yer alıyor. Hemen yanında 12MP'lik ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Diğer kısımda ise 5MP'lik bir derinlik sensörü yer alıyor.

Cihaz hakkında bilinen diğer özellikler ise bu modelin S10 modelinden daha büyük bir ekrana sahip olacağı. Bu konuda cihazın 6.7 inçlik FHD+ Super AMOLED bir ekranla beraber gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 8GB RAM belleğin cihaz içerisinde yer alacağı da bilinen özellikler arasında. Galaxy S10 Lite'ın tanıtım tarihi ise henüz belli değil.