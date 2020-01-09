Samsung Galaxy S10 Lite Ön İnceleme - S10e Ağlıyor! #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videodaki konuğumuz Samsung Galaxy S10 Lite. Samsung Galaxy S10 Lite'ın neler sunduğunu sizlere paylaşıyoruz.

Ön inceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz S10 Lite'ın teknik özelliklerine bir göz atalım. Samsung Galaxy S10 Lite, 6.7 inçlik Full HD+ ekrana sahip. Cihazda 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4.500 mAh bataryaya sahip olan cihazın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer alırken ön tarafında 1 adet kamera sensörü bulunuyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan S10 Lite ön inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan S10 Lite ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!