Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy S10 Lite'ın tüm teknik özelliklerini sizlere aktarıyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en yeni üyesi olan Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikerlini sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy S10 Lite Özellikleri

Samsung Galaxy S10 Lite, 6.7 inçlik 1080x2400 (FHD+) piksel çözünürlüğünde SUPER AMOLED ekran ile gelmekte. 195 PPI yoğunluğa sahip olan ekranda 16 milyon renk sayısı bulunuyor. Samsung Galaxy S10 Lite'ın ekran gövde oranının %88.02 olduğu açıklandı. Samsung Galaxy S10 Lite, Always-on Display teknolojisini de desteklemekte.

Gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden alan akıllı telefonun ana işlemcisinin 2.84 Ghz'lik Kryo 485 olduğu açıklandı. Aynı zamanda cihaz grafik tarafında gücünü 7 nm'lik Adreno 640 GPU'dan alıyor. Samsung Galaxy S10 Lite'da iki farklı RAM seçeneği mevcut. Bu RAM seçenekleri 6 GB ve 8 GB. Akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Telefonun depolama alanı hafıza kartı ile 1 TB'a kadar artırılabilmekte.

Galaxy S10 Lite'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. 48 MP'lik F2.0 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera sensörüne 12 MP'lik F2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı sensörü ve 5 MP'lik F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera sensörü eşlik ediyor. Cihazın arka kamerası ile 60 fps video kaydı yapılabiliyor.

S10 Lite'ın ön kısmında bir adet 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü ile 30 fps'de 2160p videolar çekilebiliyor. Galaxy S10 ailesinin yeni telefonu, 4.500 mAh bataryadan besleniyor ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. USB Type-C bağlantı portu da bulunan S10 Lite, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Cihazın renk seçeneklerine baktığımız zaman; beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bizleri bekliyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Teknik Özellikleri

6.7 inç 1080x2400 (FHD+) piksel ekran

8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemci

7 nm'lik Adreno 640 GPU

6 GB / 8 GB RAM

128 GB dahili depolama alanı (Hafıza kartı ile 1 TB'a kadar artırılabiliyor.)

48 MP f/2.0 ana kamera, 12 MP f/2.2 geniş açı kamera, 5 MP f/2.4 makro kamera

32 MP ön kamera sensörü

4.500 mAh batarya, 18 Watt hızlı şarj

Android 10 işletim sistemi

Samsung Galaxy S10 Lite Ön İnceleme

Samsung Galaxy S10 Lite, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de Samsung tarafından görücüye çıkartıldı. Bizler de yerinde sizler için Galaxy S10 Lite'ın ön incelemesini gerçekleştirdik. Hemen aşağıdan ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

Samsung'un yeni akıllı telefonunu nasıl buldunuz? Cihazın tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin hemen altında yer alan yorumlar bölümünden Samsung Galaxy S10 Lite hakkında neler düşündüğünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.