Samsung Galaxy S10 Lite Türkiye'de! İşte Merak Edilen Fiyat

Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy S10 Lite modelini ülkemizde satışa sundu. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Samsung Galaxy S10 Lite Fiyatı Ne Kadar?

Samsung geçtiğimiz yıl bu sıralar Galaxy S10 ailesi ile karşımıza çıkmıştı. Bu serinin üstünden bir yıl geçmişken 'Lite' adı ile anılan yeni bir model pazara giriş yaptı. Güncel durumda Galaxy S10 serisinin mevcut fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S10+ için 5.999 TL ila 7.099 TL (ortalama)

için 5.999 TL ila 7.099 TL (ortalama) Samsung Galaxy S10 için 5.350 TL ila 6.199 TL (ortalama)

için 5.350 TL ila 6.199 TL (ortalama) Samsung Galaxy S10e için 4.599 TL ila 4.999 TL (ortalama)

Bu üç modelin arasında katılan Galaxy S10 Lite, 5.499 TL fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu. Bu fiyatın serinin diğer üyelerinin satış fiyatlarını göz önüne aldığımızda en azından 'Lite' isminden kaynaklanan bir tutarsızlığın olduğu söylenebilir.

Galaxy S10 Lite Özellikleri Neler?

S10 Lite, gücünü Snapdragon 855 işlemciden alıyor. Bu işlemci 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor. Bu depolama alanını MicroSD kart desteği sayesinde 1 TB kadar artırabilirsiniz.

Ön tarafa baktığımızda 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekran ekran içi delikli kamera sistemine sahip ve 32 MP çözünürlüğündeki ön kamera üst / orta noktada konumlandırılmış durumda.

Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 5 MP çözünürlüğünde makro sensör ile destekleniyor.