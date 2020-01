Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Duyuruldu!

Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite duyuruldu. Yeni modellere ait teknik detaylar, fiyatlandırma ve çıkış tarihi haberimizde!

Samsung Galaxy Note 10 Lite Özellikleri

Galaxy Note 10 Lite adından da anlaşılabileceği gibi amiral gemisi segmenti yerine daha alt segmente odaklanıyor. Note ailesinin vazgeçilmezi olan S Pen ile birlikte gelen model 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Ön kamera ekran içinde delikli bir yapıya sahip ve 32 MP çözünürlükte.

Şirket ilginç bir şekilde işlemci modeli hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak 10 nm süreci üzerine kurulu dört adet 2.7 GHz performans çekirdeği ve dört adet 1.7 GHz etkinlik çekirdeği bulunduğu belirtildi. Muhtelemen Exynos 9810 işlemcisinin biraz daha basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu işlemci 6 / 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 12 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açı sensörü ve 12 MP telefoto eşlik ediyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Özellikleri

Galaxy S10 Lite yapı olarak biraz daha ilginç bir konumlandırmada bulunuyor. Bunun sebebi Galaxy S10e'nin zaten biraz daha alt segmente odaklanmış olmasından kaynaklanıyor. Bu model de 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Ön kamera ekran içinde delikli bir yapıya sahip ve 32 MP çözünürlükte.

Şirket bu cihazın da işlemci modeli hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak detaylara baktığımızda 7 nm süreci üzerine kurulu olarak 2.8 GHz, 2.4 GHz ve 1.7 GHz çekirdekleri görüyoruz. Bu işlemciler muhtemelen sırasıyla ana çekirdek, performans çekirdeği ve etkinlik çekirdeği. Açıklanmamış olsa da Snapdragon 855 ile oldukça büyük bir benzerlik var. Diğer modelde olduğu gibi bu işlemci de 6 / 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor.

Arka tarafta yine üçlü kamera kurulumu söz konusu. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 12 MP çözünürlükte ultra geniş açı sensörü ve 5 MP makro sensör ile desteklenmekte.

Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite Çıkış Tarihi

Temel olarak baktığımızda her iki modelin birbiri ile oldukça benzer olduğunu gözlemliyoruz. Yine her iki model de Android 10 temelli One UI 2 ile kutudan çıkacak. Modellerin mart ayının sonuna kadar satışa sunulacağı açıklandı. Bunun bölgeler arası değişiklik gösterebileceğini vurgulayalım.

Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite Fiyatı

Samsung tarafından duyurulan resmi fiyatlara baktığımızda Galaxy Note 10 Lite modelinin 599 euro, Galaxy S10 Lite modelinin 649 euro olacağını görüyoruz. Bu fiyatların baz model için olduğunu düşünebiliriz. Her iki modelin de ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını bilmesek de muhtemelen satışa sunulacaktır.