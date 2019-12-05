Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Çıkış Tarihi ile Şaşırtabilir

Samsung'un yeni akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite'ın çıkış tarihi ile ilgili ilginç bir sızıntı geldi.

S10 Lite ve Note 10 Lite Bu Ay Tanıtılabilir!

Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modellerinin bu ay içerisinde tanıtılacağı söyleniyor. Gelen sızıntılarda Samsung'un yeni akıllı telefon modellerinin piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S10 Lite'ın 6.7 inçlik ekrana sahip olacağı söyleniyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen S10 Lite'da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunabilir.

Note 10 Lite modelinin de sPen ile birlikte geleceği sızıntılar arasında yer almakta. Note 10 Lite gücünü Exynos 9810 yonga setinden alabilir ve 6 GB RAM'e sahip olabilir. Şu anda iki cihazın özelliklerinin ne olduğu hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Samsung'un yeni akıllı telefon modellerini bu ay içerisinde bir etkinlik düzenleyerek kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. S10 Lite ve Note 10 Lite tanıtıldığında tüm teknik bilgiler Tamindir.com üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!