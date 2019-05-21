Samsung Galaxy S10'nun Kardinal Kırmızısı Rengi Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 ve Galaxy S10 +’ın kırmızı renkte yeni bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

Roland Quandt tarafından Twitter’da belirtildiği gibi, kırmızı renkte olacak iki model “Kardinal Kırmızısı” olarak adlandırılacak.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.



More pics (scroll to bottom):

S10: https://t.co/1MeZIoFaME

S10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pT — Roland Quandt (@rquandt) May 21, 2019

Galaxy S10 ve Galaxy S10 + 'ın parlak kırmızı rengindeki yeni versiyonu, beyaz, yeşil, siyah ve kanarya sarısı gibi mevcut renk seçeneklerinin yanına katılacak. Ayrıca, üst seviye Galaxy S10 + ve S10 5G modellerinin Seramik Siyah ve Seramik Beyaz şeklinde iki özel renk opsiyonuna daha sahip olduğunu hatırlatalım.

Galaxy S10'un Kardinal Kırmızısı versiyonu, büyük olasılıkla mevcut modellerle aynı yapılandırmaya ve fiyatlandırmaya sahip olacak.

Galaxy S10, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 899 dolar, Galaxy S10 + 999 dolar ve Galaxy S10'un 5G versiyonu ise 1.299 dolardan satılıyor. Ailenin fiyat anlamında en uygun modeli olan Galaxy S10e ise 749 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Kardinal Kırmızı Samsung Galaxy S10, satıldığı yere bağlı olarak iki farklı işlemci seçeneği, maksimum 1TB depolama, maksimum 12GB RAM ve 3400mAh batarya (Galaxy S10 +’ta 4100mAh) gibi özellikler ile gelecek.

Samsung, yeni sürümü henüz resmi olarak duyurmadı; ancak yakın zamanda cihazla ilgili ayrıntıların resmiyete dökülmesi bekleniyor.