Samsung Galaxy S10'nun Kardinal Kırmızısı Rengi Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 ve Galaxy S10 +’ın kırmızı renkte yeni bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

Roland Quandt tarafından Twitter’da belirtildiği gibi, kırmızı renkte olacak iki model “Kardinal Kırmızısı” olarak adlandırılacak.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.



