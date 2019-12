Samsung Galaxy S10 Plus’ın Yeni Bir Versiyonu Daha Geliyor

Çin'de Samsung Galaxy S10 Plus (Galaxy S10+) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. @StuffListings isimli bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre, Samsung Galaxy S10 Plus’ın yeni bir versiyonu TENAA tarafından onaylandı.

TENAA’daki listeye göre, model numarası SM-G9750 olan ve Galaxy S10 Plus’ın global modelini işaret eden 6GB RAM'li yeni bir seçenek ortaya çıktı.

Hali hazırda Galaxy S10 Plus’da depolama boyutlarına bağlı olarak 8GB ve 12GB RAM seçenekleri bulunuyor.

A new 6GB RAM variant of the Samsung Galaxy S10 Plus has recently received the TENAA certification.

