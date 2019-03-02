Samsung Galaxy S10 Sağlamlık Testi Videosu Yayınlandı

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy S10 modeli Jerry Rig Everything isimli Youtube kanalında sağlamlık testinden geçti. Jerry Rig Everything S10'un ultrasonik parmak izi sensörünün sağlamlığını test etmek için ekrana ekstra güç uyguladı.

Güçlü özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S10'un sağlamlık testine Jerry Rig Everything ekrandan başladı. Ekrana 2'den 10'a kadar sayıların yazılı olduğu bir bant yapıştıran Jerry Rig Everything, rakamların hizasında çizilme testini uyguladı. 7 rakamının bulunduğu hizada ekran biraz da olsa çizildi. Testin devamında ekrana gömülü olarak gelen kameraya ve ahize hoparlörüne bir miktar darbe uygulandı. Ön kamera ve ahize testi yara almadan atlattı.

Jerry Rig Everything, cihazın arka tarafındaki kameralara da darbe uyguladı. Cihazın arka kameraları herhangi bir hasar almadı. Akıllı telefonun kenarlarına bıçak ile şiddet uygulayan Jerry Rig Everything, cihazın kenarlarını kolayca soydu. Ekran yoğun bir ısıya mağruz bırakıldı ancak kısa bir süre sonra ekrandaki lekeler kayboldu.

Videonun sonlarına doğru Samsung Galaxy S10'un ekrandan parmak izi okuyucusu test edildi. Testte cihazın ekrandan parmak izi okuyucusu bir süre daha çalışmaya devam etti. Videonun en sonunda Jerry Rig Everything, S10'u bükmeye çalıştı. Cihaz bükülme testinden de başarıyla geçti.

Sizler Samsung Galaxy S10'a yapılan sağlamlık testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!