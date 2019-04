Samsung, Galaxy S10 Satışlarından Çok Memnun!

Güney Koreli teknoloji devi ve akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10’u kısa süre önce satışa sunmuştu. Şimdilerde Samsung, Galaxy S10 satışlarından oldukça memnun görünüyor. Çünkü Galaxy S10 satışları, Galaxy S9’u geride bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve kısa süre önce satışa sunulan S10 ailesi; Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve S10’un daha ekonomik versiyonu olan Galaxy S10e modelleriyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Otoritelerin beğenisini kazanan bu telefonlar, görünüşe göre akıllı telefon kullanıcılarının da bir hayli ilgisini çekmiş durumda.

ABD’den gelen verilere bakılırsa, büyük ilgi gören Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e'nin satışları son sürat devam ediyor. Satış rakamları Güney Koreli üreticinin yüzünü güldürüyor. Çünkü Galaxy S10 ailesinin ilk hafta satışları, 2018 yılında Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın satışa çıkarıldığı ilk hafta rakamlarını geçmiş durumda. Yani Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e'nin açılış haftasındaki satış rakamları, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'tan yüzde 16 daha fazla.

Bu rakamlara ve satış başarısına bakılırsa, Galaxy S10 ailesinin kullanıcılar tarafından çok daha hızlı bir şekilde benimsendiği söylenebilir. Geçtiğimiz dönemlerde Samsung CEO’su DJ Koh, Samsung'un önümüzdeki 10 yıl boyunca akıllı telefon pazarında liderliğini korumaya devam edeceği iddiasında bulunmuştu. Satışlardaki başarıya bakıldığında, Koh’un bu iddiasında pek de haksız olmadığı söylenebilir.