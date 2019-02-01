Samsung Galaxy S10 Serisinin Fiyatları Resmen Belli Oldu

Samsung, 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği lansmanda, yeni Galaxy S10 ailesini dünya sahnesine çıkaracak. Merakla beklenen modellerin Avrupa satış fiyatları resmen belli oldu.

Samsung Galaxy S10 ile ilgili gelen sayısız sızıntılar, yerini çok yakın bir zamanda resmi bilgilere bırakacak. Güney Koreli şirket, 20 Şubat’ta San Francisco’da düzenleyeceği özel etkinlikte, üç farklı Galaxy S10 modeli tanıtacak.

Özellikle Android cihazlara yönelik sızıntıları ile tanınan Ishan Agarwal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin resmi Avrupa fiyatlandırmalarını açıkladı.

İşte fiyatlar…

Samsung Galaxy S10e

6GB RAM + 128GB depolamalı - 749 euro

Samsung Galaxy S10

6GB RAM + 128GB depolamalı - 899 euro

8GB RAM + 512GB depolamalı - 1,149 euro

Samsung Galaxy S10+

6 GB RAM + 128 GB depolamalı - 999 euro

8GB RAM + 512GB depolamalı - 1,249 euro

12GB RAM + 1TB depolamalı - 1,499 euro

Galaxy S10 Ailesi Kullanıcılara Neler Sunacak?

Her üç modelde de 12MP geniş açılı (78 derecelik FOV) ve 16MP süper geniş açılı (123 derecelik FOV) bir lens kullanılacak. Bununla birlikte, Galaxy S10 ve S10 Plus, üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Galaxy S10 modelinde tek ön kamera yer alırken, S10 Plus’ta ise çift ön kamera bulunuyor.

Yeni nesil Galaxy S serisinin her üç modelinde de parmak izin sensörü eskisi gibi arkada olacak. Bataryaya gelince; 5,8 inçlik Galaxy S10e modelinde 3100mAh, 6,1 inçlik Galaxy S10 modelinde 3500mAh ve 6,4 inçlik S10 Plus’ta ise 4000mAh değerinde pil yer alıyor. 2 GB RAM + 1 TB depolamalı versiyon ise tam 5000mAh değerinde bir pile ev sahipliği yapıyor.