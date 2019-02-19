Samsung Galaxy S10 Televizyon Reklamı Yanlışlıkla Yayınlandı

Yarın itibarıyla duyurulması beklenen Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S10 için bir sızıntı daha yaşandı. Telefonun özelliklerini gösteren reklam filmi, yanlışlıkla Norveç kanallarında yayınlandı.

Guinness Rekorları Kitabı’nda en çok sızdırılan telefon gibi bir başlık olsa açık ara kazanmaya aday olan Samsung Galaxy S10 hakkındaki neredeyse her bilgiyi resmi tanıtımdan önce görmüştük. Telefon hakkında ilk olarak tasarım bilgileri yayınlanırken, sonrasında donanımına dair bilgiler sızdırılmıştı.

Birçok bilgi sızdırılmasına rağmen bugüne kadar sızdırılan Samsung Galaxy S10 fotoğrafları ya da videoları yüksek kaliteli olmamaları sebebi ile yeterli bilgiyi merak edenlere aktaramamışlardı. Bugün ortaya çıkan yüksek kaliteli Samsung Galaxy S10 reklamı, telefona dair nerdeyse her detayı ortaya çıkardı. Tanıtımdan sadece bir gün önce “yanlışlıkla” Norveç kanallarında yayınlanan reklamda, telefonun tasarım detaylarından çeşitli özelliklerine kadar birçok detaya yer verildi.

Reklamda telefonun ön kamera tasarımı, ultrasonik parmak izi okuyucusu, üçlü kamera sistemi ve yeni şarj özelliği gün yüzüne çıktı. Gösterilen detayların doğru olup olmadığı ise yarın yapılacak resmi Samsung Galaxy S10 tanıtımı sırasında gün yüzüne çıkacak.