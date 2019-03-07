Samsung Galaxy S10'u Tamir Etmek Tam Bir Kabus

Samsung Galaxy S10 satın aldıktan sonra kendi başınıza tamir edebileceğinizi düşünüyorsanız, bunun çok mümkün olmadığını söylememiz gerek! iFixit isimli YouTube kanalı, Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelinin içini inceledi ve detayları merak edenlerle paylaştı.

iFixit, çıkan yeni telefonları en ince ayrıntısına kadar inceleyerek, her birine 10 üzerinden tamir edilebilme puanı veriyordu. Yakın zaman önce ellerine geçen Samsung Galaxy S10’u incelemeye başlayan iFixit, çeşitli testlerden sonra kararını verdi. YouTube kanalı, Samsung Galaxy S10’un 10 üzerinden 3 puan alabildiğini söyledi ve telefonu tamir etmenin neredeyse bir kabus olduğunu ekledi.

Telefonun çok zor tamir edilmesinin ana sebebi ise tek bir Phillips sürücüsünün neredeyse tüm vidalarla ilgilenmesi olarak gösterildi. Telefondaki bir diğer problem ise ön ve arkadaki camların birçok yapıştırıcı malzeme ile çerçeveye bağlanması sebebiyle camları çıkarırken, parçalara ayrılma ihtimalinin bulunmasıydı. Ekranın değiştirilmesi sırasında sert yapıştırıcılar kullanmak gerektiği için değiştirilme işleminin çok zor olduğunun altını çizen iFixit, bu tarz bir tasarımın yapılmasının arkasında ise aşırı ısınmayı engelleme ve ısının hızlıca giderilme çabası olarak gösterildi.

Samsung Galaxy S10 modelinin tüm ayrıntılarını aboneleri ile paylaşan iFixit, S10’un içerisindeki tüm parçaları gösterdi. Telefonun neden tamir edilmesi güç olarak adlandırıldığını ayrıntılı olarak anlatan kanal, ortaya oldukça ilginç bir detaylar çıkardı.