Samsung Galaxy S10'u Uzaya Fırlattılar!

Samsung Galaxy S10’un ünü, Dünya’yı aştı! Bunu mecazen söylediğimi düşünüyorsanız, haberimizi okumanızda fayda var. Zira Samsung Malezya, yeni nesil Galaxy S10 ailesini bir balon yardımıyla uzaya çıkardı!

Güney Koreli teknoloji Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy S10 ailesi, hem özellikleri hem de tasarımlarıyla kullanıcıların beğenisini toplamıştı.

Şirketin Malezya operasyonu, daha önce yapılmamış bir şeye imza atarak, yeni nesil Galaxy S10 serisini uzaya fırlattı. Kamera tarafındaki üstün özelliklerini uzayda da göstermek isteyen Galaxy S10, oldukça etkileyici görüntüler topladı.

Galaxy S10’u bir balon vasıtasıyla yerden 24 kilometre yüksekliğe çıkaran Samsung Malezya, GPS ve kameralar yardımıyla telefonun uzaydaki görkemli yolculuğunu anbean takip etti.

Balon, atmosferi terk ettiğinde planlandığı gibi patladı ve özel bir kutuya konulan Galaxy S10 paraşüt ile sorunsuz bir şekilde Dünya’ya iniş yaptı.

Galaxy S10’un uzaya fırlatılması ile ilgili konuşan Samsung Malezya Başkanı Yoonsoo Kim, “Yaptığımız şey, Samsung’un vizyonunun bir yansıması” dedi.

Şirketin Galaxy S10 ile akıllı telefon teknolojisine öncülük ettiğini söyleyen Kim, daha yükseklere ulaşma çabalarını hem gerçek hem de mecazi olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Samsung Malezya ayrıca, etkinliğe katılan kişilerden uzaya gönderilen Galaxy S10’un Dünya’da nereye ineceğini haritadan tahmin etmelerini istedi. En yakın konumu tahmin eden kişiye ise Galaxy S10 armağan edildi.