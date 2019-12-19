Samsung Galaxy S10e için Neredeyse Bedava Kiralama Kampanyası!

Sprint başlattığı yeni kiralama kampanyası ile aylık 5 dolar ödeyerek Samsung Galaxy S10e kullanabilmenize olanak sunuyor.

Akıllı telefon değiştirmek için kullanabileceğiniz yeni bir yöntem ile tanışın: kiralama.

Akıllı Telefonlarda Kiralama Dönemi

Ülkemizde yaygın bir yöntem olmasa da küresel ölçekte öne çıkan akıllı telefon kiralama hizmeti ile birlikte tüketiciler kiralama yöntemi ile akıllı telefon kullanabiliyor. Amerikalı mobil operatör şirketi Sprint tarafından oluşturulan esnek kiralama paketi kapsamında Galaxy S10e kullanmak isterseniz, ayda 5 dolar yani yaklaşık 30 TL ödeme yaparak bunu yapabilirsiniz.

Peki kiralama paketi tam olarak nedir? Öncelikle bilmeniz gereken şey bu bir taksit planı değil, bir kiradır. Böylece 18 ay boyunca ayda 5 dolar ödeme yapıyorsun ve örneğin Galaxy S10e kullanabiliyorsun. Toplam ödeme 18 ayda toplam 90 dolar ki bu da yaklaşık 450 TL ediyor.

18 aylık sürenin ardından iki seçenek ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlardan ilki aradaki fiyat farkını ödeyerek bu telefona sahip olma imkanını sunuyor. Eğer bunu seçerseniz kalan tutar için 6 aylık ek ödeme planı oluşturmanız mümkün oluyor. Ya da bu kadarı yeterli diyip telefonu iade edebiliyorsunuz.

Yani 18 ay sonunda bir telefona sahip olmayacak olsanız da uygun fiyata akıllı telefon kullanmak için iyi bir fırsat olabilir. Benzer şekilde sık telefon değişikliği yapmayı sevenler için de güzel bir fırsat. Bu tip kiralama kampanyalarının ülkemizde de görülmesini isterdik.