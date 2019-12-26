Samsung Galaxy S11 Ailesi Çerçeveyi Yok Etmeye Hazırlanıyor

Samsung Galaxy S11 ailesi hızla yaklaşırken yeni modellere ait ekran koruyucu görselleri sızdırıldı.

Oldukça İnce Çerçevelere Sahip Olacak

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göz attığımızda Galaxy S11 ailesine ait olan ekran koruyucu modelleri ile karşılaşıyoruz. Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11+ olarak adlandırılması beklenen üç farklı modelden oluşacak olan bu aile, mevcut nesil ile benzer bir hiyerarşik düzen izleyecek.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi — Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019

Boyutlandırma açısından baktığımızda her üç model arasında en büyük ekranın Galaxy S11+ modelinde olacağını görüyoruz. Onu Galaxy S11 ve Galaxy S11e izleyecek. Galaxy S11e yalnızca daha kısa değil, aynı zamanda daha dar bir ekrana sahip gibi gözüküyor.

Öte taraftan ekran yapısına bir göz gezdirdiğimiz durumda her üç modelin de oldukça ince çerçeve yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S20 Olarak Adlandırılabilir

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan söylentiler yeni modellerin Galaxy S11 olarak değil Galaxy S20 olarak adlandırılabileceğini işaret etmişti. Bu söylentiler ilk değil. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde yeni ailenin Galaxy One olarak adlandırılabileceğine yönelik söylentileri de sizlere aktarmıştık.

Şu aşamada bu iddiaların oldukça zayıf olduğunu belirtelim. Açıkçası bu şekilde bir adlandırmanın şu an için pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz.