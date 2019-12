Samsung Galaxy S11 Ailesi Çerçeveyi Yok Etmeye Hazırlanıyor

Samsung Galaxy S11 ailesi hızla yaklaşırken yeni modellere ait ekran koruyucu görselleri sızdırıldı.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göz attığımızda Galaxy S11 ailesine ait olan ekran koruyucu modelleri ile karşılaşıyoruz. Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11+ olarak adlandırılması beklenen üç farklı modelden oluşacak olan bu aile, mevcut nesil ile benzer bir hiyerarşik düzen izleyecek.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi