Samsung Galaxy S11+ Bataryası ile Şaşırtacak

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S11+ hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S11+'ın bataryasının kaç mAh olacağı belli oldu.

Samsung Galaxy S11+ Bataryası Görüntülendi

Safety Korea, Samsung Galaxy S11+'ın bataryasını paylaştı. Samsung Galaxy S11+'ın bataryasının 5.000 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Bataryanın SM-G988 model numarasına karşılık gelen EB-BG988ABY model numarasını taşıdığı paylaşılan görselde görülmekte.

S11+'ın bataryasının minimum 4.855 mAh kapasiteye tipik olarak da 5.000 mAh kapasiteye sahip olduğu batarya üzerinde yazmakta. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy S11+'ın bataryasının nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

120Hz yenileme hızına sahip 6.9 inçlik bir Dinamik AMOLED panel ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy S11+'ın Snapdragon 865 / Exynos 990 yonga setinden gücünü alması beklenmekte. S11+'da 12 GB RAM'in ve 512 GB dahili depolama alanının bulunacağı söyleniyor. Kamera tarafında da akıllı telefonun 108 MP'lik ana sensöre sahip olacağı konuşulan bilgiler arasında bulunmakta.

Samsung Galaxy S11+'ın 2020 yılında tanıtılması beklenmekte. Samsung Galaxy S11+ hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.