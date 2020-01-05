Samsung Galaxy S11 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtacağı Unpacked etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. Samsung Twitter hesabı üzerinden yeni Galaxy model akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağını açıkladı.

Samsung Galaxy S11 Ailesi Ne Zaman Tanıtılacak? Samsung Unpacked 2020 Ne Zaman?

Samsung'un yeni Galaxy model akıllı telefon modelleri 11 Şubat'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Samsung'un 11 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S11 modelini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor. Gelen bazı sızıntılarda bu yıl Galaxy S11 yerine Galaxy S20'nin tanıtılacağı konuşulmakta.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Samsung'un yeni Galaxy model akıllı telefon modelini hangi isimle piyasaya süreceği ne yazık ki şu an için bilinmezliğini korumakta. Geçtiğimiz günlerde Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir kamera sensörü patenti başvurusunda bulunmuştu ve Bright Night Sensor isimli yeni bir kamera patentini almıştı.

Bu kamera sensörü ile geceleri düşük ışıkta çok daha net fotoğrafların çekileceği söylenmekte. Samsung'un patentini aldığı sensörü S11 ailesinde kullanacağı konuşuluyor. Galaxy S11 ve S11+'ın arkasında toplam beş kamera sensörü yer alacak.

Samsung Galaxy S11 ailesinin teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir sızıntı elimize ulaşmadı. S11 ailesi hakkındaki sızıntıların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.