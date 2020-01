Samsung Galaxy S11 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtacağı Unpacked etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. Samsung Twitter hesabı üzerinden yeni Galaxy model akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağını açıkladı.

Samsung'un yeni Galaxy model akıllı telefon modelleri 11 Şubat'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Samsung'un 11 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S11 modelini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor. Gelen bazı sızıntılarda bu yıl Galaxy S11 yerine Galaxy S20'nin tanıtılacağı konuşulmakta.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7