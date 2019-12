Samsung Galaxy S11 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Samsung tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesinin çıkış tarihi sızdırıldı.

Görünüşe göre yalnız olmayacaklar.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan yeni paylaşım, Galaxy S11 ailesinin 18 Şubat 2020 tarihinde Amerika'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını işaret ediyor. Bununla birlikte bu modellere şirketin yeni katlanabilir telefon modeli eşlik edecek.

Bir süre önce şirket tarafından ilk görüntüleri paylaşılan kapaklı katlanabilir telefon modelinin de bu etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

