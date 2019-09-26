Samsung Galaxy S11 Hakkında Bomba İddia: 108 MP Kamera

Akıllı telefonlarda artık en fazla aranan donanımlardan birisi de kameralar olmaya başladı ve Samsung Galaxy S11 bu konuda en ileri seviye olabilir. İşte Samsung Galaxy S11 bekleyenlerin yüzünü gülümsetecek haberimizin detayları.

Profesyonel fotoğraf makinelerinin yerini büyük bir kararlılıkla almayı başaran akıllı telefonlar, hem görüntü kalitesi hem de zoom bakımından son derece nitelikli olmaya başladı. Özellikle de Huawei gibi akıllı telefon şirketleri gerçekten de müthiş bir kamera performansı sergiledi. Samsung Galaxy S11 modelinin ise 108 MP kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S11 yeni bir teknoloji kullanacak

Piyasaya çıkmasına sadece birkaç ay kalan Samsung Galaxy S11 ile ilgili yepyeni iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialardan en önemlisi de modelin 108 MP görüntü kalitesine sahip olacağı yönünde. Ancak bazı kullanıcılar bunun sadece donanımla sınırlı kalacağından endişe ediyor.

Akıllı telefon alanında müthiş bir performans sergileyen Samsung şirketinin bu yeni modelinde OIS teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde uzak noktalara yapılan yakınlaştırmalarda bile, son derece net görüntüler elde edilebiliyor. Ayrıca görüntü netliğinin de normal kullanımda büyük bir fark oluşturacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S11, 108 MP kamera ile birlikte, aynı zamanda 5x zoom yeteneğine de sahip olacak. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, Huawei P30 Pro ile ciddi bir rekabete girebileceğini söyleyebiliriz.

Aşağıda bu yeni modelde kullanılacak kamera teknolojisi ile ilgili video yer alıyor. Videoyu izledikten sonra fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.