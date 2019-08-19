Samsung Galaxy S11 Hakkında Yeni Detaylar!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 10’u tanıtan Samsung, şimdi de Galaxy S11 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Galaxy S11’in özellikleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı!

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 10 ile birlikte akıllı telefon pazarını yeniden hareketlendirdi. Ancak cihazın Türkiye fiyatının 11 bin TL'yi aşması ülkemizdeki Samsung hayranlarını bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Galaxy Note 10’un ardından ise şimdi de tüm gözler Galaxy S11’e çevrilmiş durumda.

Tahminler ve Beklentiler

Samsung, Galaxy S11’in tanıtılacağı tarihi henüz duyurmadı ancak bazı uzmanlar ve Samsung hayranları, yeni telefonun 2020 yılının ilk yarısında tanıtılmasını bekliyor.

CCS Insight Analisti Ben Wood, "Samsung ürün tanıtımları konusunda neredeyse her zaman aynı tarihleri tercih ediyor. Yeni nesil Galaxy S cihazlarını 2020’nin Şubat ayında görme ihtimalimiz oldukça yüksek." diye konuştu.

Bazı güvenilir teknoloji analistleri de, 24-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te (Mobil Dünya Kongresi) Samsung’un yeni amiral gemisini gün yüzüne çıkarabileceğini düşünüyor. Eğer Samsung yeni telefonunu bu tarihlerde tanıtmaya karar verirse, şirketin bu tanıtımdan hemen önce 23 Şubat’ta bu konu hakkında büyük bir duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Yeni Özellikler

Galaxy S11’in en dikkat çeken özelliğinin kamerası olması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy S11'de 108 MP çözünürlüğünde ISOCELL Bright HMX sensörü bulunacak. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, bir akıllı telefonda ilk kez 100 MP barajı aşılacak ve rekor kırılmış olunacak.

Ayrıca telefonda 10x optik zoom özellikli kamera kullanılacağı da söyleniyor. Galaxy S11 Plus ile birlikte gelecek olan Galaxy S11'in ekran çözünürlüğünün ise 12032x9024 piksel olması bekleniyor.

Fiyatlandırma

Şubat 2020’deki Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC 2020) hemen öncesinde duyurulması beklenen Galaxy S11 ailesinin tam olarak nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını şimdiden tam olarak kestirmek oldukça zor. Ancak yeni amiral gemisinin Galaxy S10'unkine benzer bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Galaxy S11 yaklaşık olarak 799 euro'dan (yaklaşık 5.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir.