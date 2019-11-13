Samsung Galaxy S11 ile Gelmesi Beklenen SAMOLED Ekran Nedir?

Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonlar, zamanının en iyi ekranlarına sahip olması ile biliniyor. Yani muhtemelen Galaxy S11 de böyle olacak. Ancak çıtanın biraz yükseltileceğini söylemek mümkün.

SAMOLED Ekran Nedir?

Ortaya çıkan yeni gelişmelere göre Samsung, 'SAMOLED' adında yeni bir ekran paneli üzerinde çalışıyor. Şirket, bu isimle anılan bir belgeyi dosyalandırmaya başlamış durumda. Ancak 'SAMOLED' ticari marka ismi olarak kullanılıyor, teknoloji için değil.

Bu nedenle yeni panelin hangi özellikler ve hangi avantajlar ile karşımıza çıkacağını tahmin etmek epey güç. Yine de şirketin geçmiş deneyimlerine göz atarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Örneğin Galaxy S10, Dynamic AMOLED teknolojisi ile birlikte gelirken Note 9 ise Super AMOLED ekran teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu isimler çoğunlukla pazarlama teknikleri olsa da, çoğu zaman daha iyi ekran anlamına da gelir. Yani bu ekran panelinin çok uç üstünlükler sunmayacağını ancak kendi içinde iyileştirmeler barındıracağını söyleyebiliriz.

Pek Çok Modelde Bulunabilir

Samsung'un ekran teknolojileri üzerine çalışan alt şirketi Samsung Display, sadece kendi telefon modellerine değil diğer markalara da ekran paneli sağlar. Huawei, Motorola, Google ve OnePlus bu şirketlerden bazıları. Bu nedenle yeni ekran panelini pek çok markanın yeni amiral gemisi modellerinde görmemiz mümkün. Ancak Galaxy S11 modelinde de bu ekranın bulunması bekleniyor.

Yeni modelle muhtemelen Şubat ayında karşılaşacağız. Yani yeni modelle ilgili teknik detayları öğrenmemize oldukça kısa bir süre kaldı.