Samsung Galaxy S11'in Kod Adı Ortaya Çıktı (Ne Zaman Tanıtılacak?)

Güney Koreli üretici Samsung'un bir sonraki telefon hamlesi Galaxy Note 10 olmasına rağmen Galaxy S11 modeline dair sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın kod adı ortaya çıkarken tanıtım tarihi de belirginleşmiş gibi gözüküyor.

Galaxy S11'in dahili olarak Samsung'un en yeni modellerinde kullandığı adlandırma yaklaşımına uygun bir kod adı olarak Picasso'yu kullanacağı iddia ediliyor. Daha önceden de Galaxy S8 için 'Dream', Galaxy S9 için de 'Star' kod adlarını seçen Koreli üretici, Picasso ile kamera özelliklerine dikkat çekiyor olabilir.

Galaxy Note 10 için de Da Vinci kod adı iddia ediliyorken, Samsung'un yaratıcı yaklaşıma bağlı kalma isteğinden uzaklaşmadığı görülüyor. Ancak yine de Galaxy S11'in özellikleri ve dikkat çeken yanlarının neler olacağı konusunda bir şeyler söylemek zor. Çünkü Samsung'un şu anda Galaxy Note 10 üzerinde yoğunlaştığını belirtelim.

Galaxy S11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Tanıtım tarihi olarak ise 2020’nin ilk çeyreğinde gerçekleşecek MWC etkinliğini düşünen Koreli üretici, geleneğini bozmayacak. Satışlara Mart ayında başlaması beklenen üreticinin, Ağustos'ta ise Galaxy Note 10'u piyasaya sunacağı dile getiriliyor. Da vinci kod adına sahip bu modelde görünen o ki S-pen özellikleri ön plana çıkacak.