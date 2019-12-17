Samsung Galaxy S11, iPhone 11 Pro'dan Daha Güçlü Olabilir!

Samsung Galaxy S11 için ortaya atılan söylentiler performans tarafında Apple iPhone 11 Pro modelini geride bırakabileceğini işaret ediyor.

Çok Daha Güçlü Olabilir!

Geçtiğimiz saatlerde yaptığımız haberde Snapdragon 865 işlemcisine ait açıklanan AnTuTu skorunu sizlerle paylaşmıştık. Bu ve diğer göstergelerden yola çıkarak ortaya atılan iddialar, Galaxy S11'in iPhone 11 Pro'yu dahi geride bırakileceğini gösteriyor.

Samsung amiral gemisi modelleri söz konusu olduğunda ülkeden ülkeye değişik bir politika izleyebiliyor. Galaxy S11 modelinde Exynos işlemcinin kullanılmadığı yerlerde Snapdragon 865 işlemcinin yer alması bekleniyor. Nitekim Galaxy S10 ve Galaxy S9 serisinde de bu şekilde olmuştu.

Öte yandan Snapdragon 865 için yapılan performans testlerine göre işlemci bazı konularda A13 Bionic işlemciyi büyük farklarla geride bıraktı.

Bunun daha yeni olmasından kaynaklanan sıradan bir durum olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak geçtiğimiz sene A12 işlemci Snapdragon 855 modeline göre daha ileri seviyedeydi. Bu sefer arada daha büyük bir ayrımın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Ice Universe tarafından ortaya atılan sızıntılara göre Samsung Galaxy S11 ile 18 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan bir etkinlik sırasında tanışacağız. Aynı etkinlikte Samsung Galaxy Fold 2 modelini işaret eden başka detaylar da bulunuyor. Bu tarihlerin şu an için iddia niteliğinde olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtelim.