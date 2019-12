Samsung Galaxy S11+ Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S11+ modeline ait kamera kurulumu detayları sızdırıldı.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan yeni paylaşım Galaxy S11+ modelini hedef aldı. Son zamanlarda gerçekleşen sızıntıların standart modeli baz aldığını düşünürsek üst modele yönelik bilgilerin gelmesi de heyecan verici. 108 MP çözünürlüğünde ana kamera ile gelmesi beklenen Galaxy S11+, 9-to-1 Bayer teknolojisine sahip olacak. Bu da 12 MP çıkış anlamına geliyor.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf