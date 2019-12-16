Samsung Galaxy S11+ Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S11+ modeline ait kamera kurulumu detayları sızdırıldı.

Güçlü Kamera Özellikleri Sunacak

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından yapılan yeni paylaşım Galaxy S11+ modelini hedef aldı. Son zamanlarda gerçekleşen sızıntıların standart modeli baz aldığını düşünürsek üst modele yönelik bilgilerin gelmesi de heyecan verici. 108 MP çözünürlüğünde ana kamera ile gelmesi beklenen Galaxy S11+, 9-to-1 Bayer teknolojisine sahip olacak. Bu da 12 MP çıkış anlamına geliyor.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

Bununla birlikte yeni modelin kamera dizilimini ikiye bölüp paylaşan Ice Universe, sol tarafta bulunan sensörler hakkında bilgi verdi. Buna göre bu kameralardan ilki ultra geniş açılı sensör, bir diğeri ana kamera ve en alttaki ise periskop zoom sensörü olarak öne çıkıyor. Ancak sağ tarafta ne olduğu şu an için tam olarak bilinmiyor. Şu aşamada ToF sensör ve flaş olduğunu tahmin etmek mümkün.

Samsung Galaxy S11 ailesi ve Samsung Galaxy Fold 2 modelleri ile tanışmayı beklediğimiz etkinliğin 18 Şubat 2020 tarihinde düzenleneceği tahmin ediliyor. Geçmiş deneyimlere baktığımızda bunun muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni modeller ile tanışmamıza yaklaşık iki ay gibi bir süre kaldı.